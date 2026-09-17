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Почему меняются времена года: объясняем простыми словами

Почему меняются времена года: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы «Почему» фото: Midjourney / ParentsСмену времен года каждый проходит в школе на уроках «Окружающего мира» в 4-м классе и на уроках географии в 5-м классе, но вопросы о том, почему у нас летом жарко, а зимой холодно, у детей возникают гораздо раньше.

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