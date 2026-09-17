Почему меняются времена года: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы «Почему» фото: Midjourney / ParentsСмену времен года каждый проходит в школе на уроках «Окружающего мира» в 4-м классе и на уроках географии в 5-м классе, но вопросы о том, почему у нас летом жарко, а зимой холодно, у детей возникают гораздо раньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М Ирина Шейк и еще ...
- Как сейчас выгляд...
- Т Чем заменить тыкв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым