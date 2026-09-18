Требуются сантехники с опытом работы в Москве и Московской области

Ищем опытных сантехников для сотрудничества в Москве и Московской области. Если вы хорошо знаете свою профессию, умеете самостоятельно выполнять сантехнические работы и хотите получать дополнительные заказы в удобное для себя время — будем рады обсудить сотрудничество.