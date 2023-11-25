В начале декабря в САФУ пройдёт десятый Беломорский студенческий форум

С первого до третьего декабря его участниками станут 300 студентов из более чем 40 регионов России и стран ближнего зарубежья На протяжении десяти лет форум является площадкой для самореализации студентов — сейчас его выпускники возглавляют крупные государственные и частные организации, работают для развития нашей страны как в Архангельской области, так и далеко за её пределами.