В начале декабря в САФУ пройдёт десятый Беломорский студенческий форум

С первого до третьего декабря его участниками станут 300 студентов из более чем 40 регионов России и стран ближнего зарубежья На протяжении десяти лет форум является площадкой для самореализации студентов — сейчас его выпускники возглавляют крупные государственные и частные организации, работают для развития нашей страны как в Архангельской области, так и далеко за её пределами.
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