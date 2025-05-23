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Площадки с украинской авиатехникой поражены под Кременчугом

Площадки с украинской авиатехникой поражены под Кременчугом

Российские «Герани» продолжают без пауз и передышек атаковать военную инфраструктуру Украины, несмотря на то, что их работу затмевает почти 600 БПЛА ВСУ, которыми третьи сутки подряд обездвиживается авиатранспортная отрасль.

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