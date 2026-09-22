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Эти 4 упражнения помогут быстро взбодриться в офисе и забыть про ноющие мышцы

Эти 4 упражнения помогут быстро взбодриться в офисе и забыть про ноющие мышцы

Шея затекла, руки немеют, а во время работы постоянно клонит в сон — знакомо такое чувство? Нередко в офисе мы быстро устаем именно из-за отсутствия движений.

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