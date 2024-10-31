Ирония судьбы: Локации культового фильма — квартиры героев и таинственная баня Юлия ЧелкановаИрония судьбы, или С легким паром!» не только стала классикой советского кино, но и оставила после себя целый ряд культовых мест, которые до сих пор привлекают внимание туристов и поклонников фильма.