Смертная казнь для боевиков ВСУ: В СПЧ дали подробное объяснение

А вот, как раз из-за этого ее опасно вводить. Как у нас суды работают, кучу неугодных перестреляют, а воры и взяточники будут получать условно. Если уж вводить, так для террористов и военных преступников, где все ясно. Ну еще с оговоркой для серийных маньяков, хотя тоже примеры есть, могут закрыть кого попало, а настоящего найдут лет 10, когда кучу других постреляют. Пока не исправят судебную систему, ну его нахрен.

Alex Nемо

Зачем вообще было нужно объявлять Контртеррористическую операцию (КТО) в Курской области? Само понятие КТО уже говорит о том что там не должно быть никаких пленных, ВООБЩЕ. Ни одно государство не договаривается и не ведёт переговоров с террористами, их просто уничтожают. Таки в чём вопрос тогда для России? Кто-то опять в либерально-добреньких решил поиграть за счет тысяч убитых россиян и тысяч жизней бойцов России? А уж если судить так называемых "пленных" из зоны КТО, то это должны делать военно-полевые трибуналы. Это входит в их компетенцию, а не гражданские продажные бумагомаратели из гражданской судебно-правоохренительной системы!