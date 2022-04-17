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Алексей Мишин: «О том, как Семененко себя чувствует, еще рано говорить. Болезни людей – это врачебная тайна. Зачем это обсуждать?»

Тренер Алексей Мишин ответил на вопрос о состоянии фигуриста Евгения Семененко. Накануне спортсмен упал во время выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

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