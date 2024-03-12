Запрет на публикацию соцопросов к выборам начал действовать в РФ

РИА Новости/Михаил Климентьев В России с 12 марта вступил в силу запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов и различных исследований, связанных с предстоящими выборами президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии