Похоже, Зеленский чего-то ждёт: что происходит за кулисами Киева

Про то, как Владимир Зеленский помог украинским аграриям с урожаем, все уже наслышаны. Теперь настал, наверно, черед выяснить, как он готовится к зиме.
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политика выжидания...в Европе стало доходить кто такой Зеленский и к чему ведет эта война.