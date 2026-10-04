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Позитив для оптимистов

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Похоже, Зеленский чего-то ждёт: что происходит за кулисами Киева

Похоже, Зеленский чего-то ждёт: что происходит за кулисами Киева

  Про то, как Владимир Зеленский помог украинским аграриям с урожаем, все уже наслышаны. Теперь настал, наверно, черед выяснить, как он готовится к зиме.

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