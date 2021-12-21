«Непонятная сущность»: зачем россиянам закон об отношениях с роботами

В России задумались о регулировании законодательства в сфере робототехники. Нормативно-правовой акт был разработан руководителем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и направлен в Минэкономразвития и Минцифры.
В России задумались о регулировании законодательства в сфере робототехники. Нормативно-правовой акт был разработан руководителем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и направлен в Минэкономразвития и Минцифры.
Свежие комментарии