В России заявили о срыве плана американцев по захвату Крыма

Депутат Шеремет: крымчане поставили точку в планах США разместить военную базу Десять лет назад, когда был проведен Всекрымский референдум и полуостров вошел в состав России, крымчане поставили точку в планах США создать военно-морскую базу в Севастополе.
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