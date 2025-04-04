Жители края могут помочь алтайским предприятиям победить в национальном конкурсе

На сайте Роскачества проходит народное голосование за лучшие органические бренды Роскачество проводит народное голосование в рамках Национального органического конкурса, причем участие в нем может принять каждый желающий.
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