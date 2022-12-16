Есть тысяча возможностей: жители одного из домов Уссурийска превратили двор в уютный парк

В ТОС "Южный" входит много активных дворов. Вот и дом на улице Заречная, 8б участвует во многих мероприятиях по улучшению родного микрорайона.
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