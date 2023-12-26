Как самому предсказать магнитную бурю: проверенный способ, который забыли Татьяна СергееваЛюди настолько напуганы магнитными бурями, что теперь даже слабые проявления плазменных ветерков вызывают беспокойство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии