Почему президент Украины Владимир Зеленский, ещё недавно требовавший от Москвы мира, сам оказался под нажимом Вашингтона? Что стоит за совпадением угроз из Майами, отключения разведки и оправданий о плохой погоде? Может ли президент Франции Эммануэль Макрон реально компенсировать ВСУ американскую спутниковую разведку? И насколько устойчивой окажется ставка Зеленского на демократов, если Трамп запо… Читать далее: https://govorit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: О...
- Ростислав Ищенко:...
- Диана Панченко: М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым