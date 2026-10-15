Почему президент Украины Владимир Зеленский, ещё недавно требовавший от Москвы мира, сам оказался под нажимом Вашингтона? Что стоит за совпадением угроз из Майами, отключения разведки и оправданий о плохой погоде? Может ли президент Франции Эммануэль Макрон реально компенсировать ВСУ американскую спутниковую разведку? И насколько устойчивой окажется ставка Зеленского на демократов, если Трамп запо… Читать далее: https://govorit.