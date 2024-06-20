Путин сделал важное заявление о ядерной доктрине РФ

Президент России Владимир Путин сделал заявление о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. По его словам, причиной для этого стали разработки Запада по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности.
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