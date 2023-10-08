Умер экс-клавишник группы «Руки вверх» Капырин

Бывший клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин умер в Москве на 37-м году жизни. «Тело 36-летнего Владимира Капырина 5 октября нашёл в его квартире на Ельнинской улице отец музыканта», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
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