Умер экс-клавишник группы «Руки вверх» Капырин

Бывший клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин умер в Москве на 37-м году жизни. «Тело 36-летнего Владимира Капырина 5 октября нашёл в его квартире на Ельнинской улице отец музыканта», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.