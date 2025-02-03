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Axios: пять арабских стран не поддержали идею переселения палестинцев из Газы

Axios: пять арабских стран не поддержали идею переселения палестинцев из Газы

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генсек исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх выступили против предложения президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа.

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