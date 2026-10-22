Если недавно Ольгу Бузову то и дело упрекали за лишний вес, то теперь хейтерам нечего сказать. Телезвезда вернула стройность!Если недавно Ольгу Бузову то и дело упрекали за лишний вес, то теперь хейтерам нечего сказать.