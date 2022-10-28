Столтенберг: США продолжат помогать Украине независимо от итогов выборов

Промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса пройдут 8 ноября.Даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.