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Столтенберг: США продолжат помогать Украине независимо от итогов выборов

Столтенберг: США продолжат помогать Украине независимо от итогов выборов

Промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса пройдут 8 ноября.Даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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