Развенчана теория 30-летней давности, связывающая грифонов с динозаврами

Новое исследование опровергает теорию о том, что мифы о грифонах были вдохновлены окаменелостями динозавров Protoceratops, выявляя несоответствия в географических и исторических свидетельствах и выступая за возвращение к традиционным интерпретациям этих мифологических существ, сообщает «scitechdaily».