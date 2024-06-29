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Развенчана теория 30-летней давности, связывающая грифонов с динозаврами

Развенчана теория 30-летней давности, связывающая грифонов с динозаврами

Новое исследование опровергает теорию о том, что мифы о грифонах были вдохновлены окаменелостями динозавров Protoceratops, выявляя несоответствия в географических и исторических свидетельствах и выступая за возвращение к традиционным интерпретациям этих мифологических существ, сообщает «scitechdaily».

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