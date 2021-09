Sony начала свою онлайн-презентацию PlayStation Showcase поистине мощно.Под величественную музыку Джона Уильямса, каждая нота которой бьет прямо в сердечко каждого фаната "Звездных войн", из темноты появляется Дарт Реван, и компания анонсирует ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic.