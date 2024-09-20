Баня сгорела на даче под Петрозаводском

Пожарные Прионежья боролись с огнем в дачном кооперативе В четверг в 15 часов 11 минут на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что на территории дачного кооператива «Светофор» горит частная баня, принадлежащая пенсионерке из Петрозаводска.
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