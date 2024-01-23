Блинкен поехал в африканское турне вместо босса: Сонный Джо готовится к выборам и ему не до Африки

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 22 января, начал турне по четырём африканским странам, встретившись с лидерами Кабо-Верде и Кот-д'Ивуара и представив Америку как ключевого союзника континента в области экономики и безопасности во времена региональных и международных кризисов, пишет AP.