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Блинкен поехал в африканское турне вместо босса: Сонный Джо готовится к выборам и ему не до Африки

Блинкен поехал в африканское турне вместо босса: Сонный Джо готовится к выборам и ему не до Африки

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 22 января, начал турне по четырём африканским странам, встретившись с лидерами Кабо-Верде и Кот-д'Ивуара и представив Америку как ключевого союзника континента в области экономики и безопасности во времена региональных и международных кризисов, пишет AP.

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