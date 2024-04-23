«Эвалар» стал организатором дискуссии для блогеров на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2024»

Хедлайнером проекта стал «оптимистичный нутрициолог» Андрей Золотарев На форуме популярный блогер, нутрициолог Андрей Золотарев в своей провокационной лекции «Какие БАДы не ГАДы» подчеркнул, что на сегодняшний день прием БАД, витаминов и минералов становится своего рода философией, при этом потребителей все больше интересуют инновационные формы нутрицевтиков.