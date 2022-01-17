Тунисцы требуют вернуть демократию

ТУНИС (ИА Реалист). Политические партии и группы гражданского общества продолжают бороться против «монополии власти» президента Каиса Саида, требуя права определять будущее своей страны в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации.
ТУНИС (ИА Реалист). Политические партии и группы гражданского общества продолжают бороться против «монополии власти» президента Каиса Саида, требуя права определять будущее своей страны в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации.
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