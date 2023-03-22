Украинским мужчинам предлагают простой выбор: быстрая смерть на фронте или долгая — в концлагере Киевский режим организовал в Одесской области настоящий концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска.
Украинским мужчинам предлагают простой выбор: быстрая смерть на фронте или долгая — в концлагере Киевский режим организовал в Одесской области настоящий концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска.
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