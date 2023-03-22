Заноза

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Киев для своих открыл «Бухенвальд» под Одессой

Киев для своих открыл «Бухенвальд» под Одессой

Украинским мужчинам предлагают простой выбор: быстрая смерть на фронте или долгая — в концлагере Киевский режим организовал в Одесской области настоящий концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска.

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