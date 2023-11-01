Инфляция или дешевые деньги: что вреднее для экономического развития России

28 февраля 2022 года, спустя всего несколько дней после начала специальной военной операции на Украине, Центральный банк РФ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, что для многих стало настоящим шоком, особенно для тех россиян, которые планировали приобрести жилье в ипотеку.