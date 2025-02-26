Смертельные побочки «Оземпика» — врач рассказала о депрессии, раке и некрозе Евгения КомароваДиетолог Марият Мухина раскрыла побочки «Оземпика», от которого массово умирают европейцы, указав на депрессию, некроз и рак.
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