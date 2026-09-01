Нигерия: Четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате обрушения здания на улице Попо Гива № 41 в районе Иле Оян Масаласи Гогоро в Илорине, штат Квара, ранним утром.
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