Dmitriev, Witkoff and Kushner had lunch in Moscow on an "eloquent background"

The Special Representative of the President of Russia Kirill Dmitriev and envoys of the President of the United States Steve Witkoff and Jared Kushner met in the center of Moscow for a business lunch.
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