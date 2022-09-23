В 10 километрах от линии фронта: " Украина нас предала!"

Голос Разумного Жители Белгорода и окрестностей помогают нашим бойцам с начала военной операции. В посёлке городского типа Разумное, что в 12 километрах от областного центра, сбор гуманитарки был запланирован общественным движением "За Россию.
Голос Разумного Жители Белгорода и окрестностей помогают нашим бойцам с начала военной операции. В посёлке городского типа Разумное, что в 12 километрах от областного центра, сбор гуманитарки был запланирован общественным движением "За Россию.
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