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В 10 километрах от линии фронта: " Украина нас предала!"

В 10 километрах от линии фронта: " Украина нас предала!"

Голос Разумного Жители Белгорода и окрестностей помогают нашим бойцам с начала военной операции. В посёлке городского типа Разумное, что в 12 километрах от областного центра, сбор гуманитарки был запланирован общественным движением "За Россию.

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