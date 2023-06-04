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В Крыму за ночь сбили и посадили средствами РЭБ 9 беспилотников

В Крыму за ночь сбили и посадили средствами РЭБ 9 беспилотников

В Крыму отразили новую атаку беспилотников. В регионе были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также сбиты силами противовоздушной обороны девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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