Екатеринбург установил рекорд по рождаемости

По итогам 2023 года в Екатеринбурге родилось 16 тысяч младенцев. Этот показатель является лучшим среди городов-миллионников, заявила на заседании комиссии по соцзащите гордумы начальник управления соцполитики мэрии Ирина Дмитриева, сообщает корреспондент URA.