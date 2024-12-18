Екатеринбург установил рекорд по рождаемости

По итогам 2023 года в Екатеринбурге родилось 16 тысяч младенцев. Этот показатель является лучшим среди городов-миллионников, заявила на заседании комиссии по соцзащите гордумы начальник управления соцполитики мэрии Ирина Дмитриева, сообщает корреспондент URA.
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