250 миллионов лет на Земле начал идти дождь и не прекращался 2 миллиона лет

EV

Evgeni Velesik

В прошлом году были в Геленджике, подходим к бухте ( к морю) пошёл дождь. Жена говорит, а чë мокнуть, давай в воду! Скинули шорты и майки под спасательный пост и вперёд. Вода тёплая, а сверху крупные капли падают и отскакивают как слюда из поверхности см. на 20. Красиво! Потом неожиданно я увидел горб дельфина, совсем рядом, крупный такой! Жене говорю не бойся, тут дельфины. И правда, потом ещё несколько хребтов увидели!