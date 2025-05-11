Обычно осенние дожди могут тянуться неделями, вызывая у нас ощущение бесконечной сырости. Однако в далёком прошлом нашей планеты происходили куда более масштабные климатические события.
250 миллионов лет на Земле начал идти дождь и не прекращался 2 миллиона лет
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vagas Karlito
Трудно представить себе климат планеты лишенный на поверхности солнечной энергии! Облака нагревались?)
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5 час.
EV
Evgeni Velesik
В прошлом году были в Геленджике, подходим к бухте ( к морю) пошёл дождь. Жена говорит, а чë мокнуть, давай в воду! Скинули шорты и майки под спасательный пост и вперёд. Вода тёплая, а сверху крупные капли падают и отскакивают как слюда из поверхности см. на 20. Красиво! Потом неожиданно я увидел горб дельфина, совсем рядом, крупный такой! Жене говорю не бойся, тут дельфины. И правда, потом ещё несколько хребтов увидели!
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5 час.
Одиссей
Кстати! А ведь почти одновременно с динозаврами появились и первые, примитивные, млекопитающие. Вот тот самый случай, когда перелом открывает новые возможности...
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1 час.
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