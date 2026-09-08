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В Минпросвещения России обсудили вопросы развития системы образования и меры поддержки учителей в Томской области

В Минпросвещения России обсудили вопросы развития системы образования и меры поддержки учителей в Томской области

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 8 сентября в Москве провел рабочую встречу с первым заместителем председателя Думы города Томска Ильей Леонтьевым.

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