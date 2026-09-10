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Нижегородская правда

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Дзержинск отмечает 5‑летний юбилей звания «Город трудовой доблести»

Дзержинск отмечает 5‑летний юбилей звания «Город трудовой доблести»

Пять лет назад Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Дзержинску было присвоено высокое звание «Город трудовой доблести».

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