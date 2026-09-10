Дзержинск отмечает 5‑летний юбилей звания «Город трудовой доблести»

Пять лет назад Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Дзержинску было присвоено высокое звание «Город трудовой доблести».
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