Движение на 63-м и 65-м километрах МКАД изменится

С 11 января 2025 года начнут менять схемы проезда на шести съездах на МКАД в Москве.Как сообщила сегодня пресс-служба Дептранса, для комфортного движения по магистрали будет изменена схема проезда в районе съездов и заездов на внешнюю сторону МКАД.