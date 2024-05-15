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Попасть в лицензию: российские стрелки попытаются отобраться на Игры-2024

Попасть в лицензию: российские стрелки попытаются отобраться на Игры-2024

К списку видов спорта, в которых россияне имеют шансы выступить на Олимпиаде в Париже (теннис, борьба, дзюдо, тхэквондо, батут, велоспорт, гребля на каноэ, пятиборье), может добавиться еще один — стрельба.

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