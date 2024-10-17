УАЗ признал проблемы с качеством автомобилей на СВО после критики Рогозина

УАЗ признал проблемы с качеством своих автомобилей, поставленных в зону СВО, выяснила "Газета.Ru". Дефекты возникли из-за введенных санкций и потери ключевых поставщиков, рассказали на заводе и заверили, что непрерывно работают над развитием производственной базы.