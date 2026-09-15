Олигархи США увеличили состояние до $8 трлн на фоне конфликта Штатов с Ираном

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин На фоне конфликта США и Ирана состояние 400 богатейших американцев достигло рекордных восьми трлн долларов, увеличившись за последний год на 1,4 трлн долларов.
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