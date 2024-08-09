Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вы будете смеяться, когда узнаете, почему столица Таджикистана имеет такое название

Вы будете смеяться, когда узнаете, почему столица Таджикистана имеет такое название

Все же знают столицу Таджикистана? Да, все правильно, славный город Душанбе. Когда в него прилетаешь впервые, кажется, будто из Москвы и не уезжал: повсюду какие-то стройки, ремонты дорог, адские пробки и повсюду таджики, таджики, таджики.

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