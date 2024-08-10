В выходные в секторах столицы пройдут ярмарки отечественной продукции

Мэрия Кишинева сообщает, что 10 и 11 августа 2024 года в секторах столицы пройдут ярмарки с отечественной продукцией и товарами, с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
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