В выходные в секторах столицы пройдут ярмарки отечественной продукции

Мэрия Кишинева сообщает, что 10 и 11 августа 2024 года в секторах столицы пройдут ярмарки с отечественной продукцией и товарами, с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.