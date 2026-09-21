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Регион 29

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Новодвинская ЦГБ должна возместить ущерб за преступления бывшего главврача

Новодвинская ЦГБ должна возместить ущерб за преступления бывшего главврача

Иск связан с приговорами главному врачу Новодвинской ЦГБ Гуламову и его заместителю Царевой, признанным виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, — Гуламов в больнице уже не работает.

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