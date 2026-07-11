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Царьград

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Sky News: сотни норвежцев отметили футбольный матч в Лондоне

Sky News: сотни норвежцев отметили футбольный матч в Лондоне

Болельщики из Норвегии устроили необычный флешмоб у мемориала Виктории в Лондоне. Они имитировали греблю на драккаре перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу с Англией, который пройдет в Майами 12 июля.

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