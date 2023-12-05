Захарова: Лавров сказал фразу «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу

Представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова поделилась информацией о том, что, когда руководитель министерства Сергей Лавров произнёс «Оставьте меня в покое» в рамках очередного мероприятия ОБСЕ, он обратился к одному из отправленных объединением фотографов.
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