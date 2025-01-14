Морской вокзал в Петербурге предлагают признать памятником

Здание Морского вокзала в Петербурге вместо гостиницы может стать памятником. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) включил его в список объектов, которые обладают признаками культурного наследия.
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