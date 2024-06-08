А молодцы однако!! Респект!

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Sergey Ivanov

А ведь мы, похоже, ровесники! Я ведь тоже не вчера родился. И даже полжизни успел прожить при Советской власти. А хотел я сказать, в сущности, две вещи: Первая. Мы по нашей русской традиции привыкли искать корень всех наших бед где угодно, только не в себе! И это плохо! Вот и сейчас: Виноваты «пиндосы». Вот гаденькое словечко! И придумал его какой- то обыватель только с единственной целью- унизить противника. Потому, что на этом фоне даже полное ничтожество выглядит по- геройски! Виновата Европа. Виноват ЕС. Но почему- то никто из русских идиот- патриотов не задал себе вопрос: -А как так получилось, что когда распадался Советский Союз- все наши 14 «братьев» кинулись от России как от чумы? Хоть куда, лишь бы подальше! А не потому ли, что Россия, выбросив на помойку социализм вместе с социалистической идеей, потеряла всякую привлекательность? Сейчас у Великой (по площади) России нет ни идеи, за которую можно идти в бой, ни промышленности, ни научного потенциала. Ну и чего мы так наивно удивляемся? Мы сами просрали наше будущее. Потому, что у буржуазной России будущего нет. Ее разорвут на клочки местные национальные князьки, которым хочется стать президентами. И почва для этого готовится! Вторая Это мигранты и мигрантские проблемы. Мы слишком долго подхихикивали над Европой. Слишком долго тыкали пальцем в сторону Меркель- и почему- то сами шли этим же путем! А ведь нас попросту разводят как последних лохов! Нашу страну насыщают народами, абсолютно нам чуждыми! Народами, которые никогда не интегрируются в наше общество. Никогда азиатские мусульмане не станут русскими! Да они и приходят к нам не для того, чтобы «кормить свои семьи». Они приходят нас завоевывать! Придет время- и русский Иван вдруг с удивлением осознает, что русских уже меньше, чем таджиков с узбеками. А таджики с узбеками вдруг осознают, что уже они в большинстве! И тогда они скажут Ивану, что эта русская земля- больше не русская! И что он на этой земле- никто! А потом начнется гражданская война. Кровавая и беспощадная. Которая навсегда уничтожит Россию. В лучшем случае, оставив от нее какое- нибудь Рязанское княжество. А сама Россия превратится в какой- нибудь средневековый мусульманский каганат... И я усматриваю в этом целенаправленную политику. Нас пытаются разложить изнутри. Для того, чтобы уничтожить. Не исключаю, что авторами этой программы являются наши заокеанские друзья. Но ведь проводят эту политику все- таки наши власти! Либо по глупости, либо из шкурных интересов. Я не хочу для моей Родины такой судьбы. А для этого Россия должна стать сильной! Нет, атомных ракет у нас хватает. Я говорю о силе экономики. Силе науки. Медицины. Социальной сферы. А еще- Россия должна остаться русской! А это значит, что власть в России должна проводить прорусскую политику. И плевать на визг всяких там мультикультуралистов и толерастов! Конечно, все это надо уметь защитить. Поэтому нам нужна и сильная профессиональная армия. Кто бы спорил... Только давайте не будем размахивать атомной дубинкой. Тем более, что нас давно никто не боится. Давайте займемся своей страной. Своей экономикой. Своими проблемами А атомная дубина пусть постоит в углу. Так, чтобы ее все видели. И прежде чем «ставить пиндосов на место» неплохо бы для начала России занять какое- то место в мире. Такое, при котором не нам объявляли бы «санкции», а мы. Такое, при котором наш рубль был бы надежнее американского. А записывать в друзья этот мусульманский сброд в шлепанцах- глупо. Это такие друзья, которые воткнут вам нож в спину при первом же удобном случае.