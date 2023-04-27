Володин обвинил Байдена в терроризме, геноциде и других преступлениях

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин назвал в своем телеграм-канале теракт на «Северных потоках», геноцид мирного населения на Украине и разрушение европейской экономики преступлениями президента США Джо Байдена.
Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин назвал в своем телеграм-канале теракт на «Северных потоках», геноцид мирного населения на Украине и разрушение европейской экономики преступлениями президента США Джо Байдена.
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